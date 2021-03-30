محافظ الوادي الجديد يتفقد مشروع زراعة المورينجا بالخارجة وإنشاء محطة مياه بباريس

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أجرى محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، عدة جولات تفقدية، بعدد من القرى والمراكز.

البداية بمركز الخارجة، حيث تفقد مشروع إنتاج المورينجا وشتلات الأشجار المثمرة على مساحة 68 فدانا بقرية ناصر، يرافقه مجدي الطماوي رئيس المركز.

ووجه الزملوط بتقديم الدعم اللازم للمشروع الذي يوفر شتلات أشجار زينه ومصدات رياح وتين شوكي بالاعتماد على الطاقة الشمسية.

وأعلن الزملوط، تخصيص عدد من الوحدات لإقامة محلات وأسواق لتوفير الخدمات الأساسية للمستفيدين من مشروع إنشاء ١٠٠ منزل ريفي بقرية جناح بالخارجة.

كما وجه المحافظ بحفر ١٠ عيون سطحية لزراعة ٣٠٠ فدان بواقع ٣ أفدنة لكل مستفيد لتوفير مصدر دخل لهم وتحقيق التنمية المستدامة من خلال مشروعات تنموية متكاملة.

وفي باريس.. أعلن محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، إنشاء سور محيط بممشي المدينة لحماية رواد الممشي وسرعة استكمال أعمال إنشاء الممشي وطرح الأكشاك الملحقة للشباب للاستفادة منها وتوفير متنفس حضاري لأهالي المركز.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية لمركز باريس يرافقه كمال إبراهيم رئيس المركز والمهندس محسن مغربي مدير عام الطرق بالمحافظة.

وتابع أعمال رصف طرق وشوارع المدينة التي تمت بطول ٤ كم بتكلفة ١٠ ملايين جنيه، حيث وجه بتعديل المنحنى الموجود بالطريق الرئيسي باريس- المكس بطول 300، حرصا على سلامة المواطنين.

واطمئن الزملوط، على أعمال إنشاء محطة مياه مدينة باريس الجديدة، الجاري إنشائها بتكلفة ٢٠ مليون جنيه بقدرة ٤٥٠ متر مكعب/الساعة، والمقرر الانتهاء منها نهاية يونيو المقبل.

وأوضح المحافظ أن المحطة الجديدة تهدف لتقليل الضغط على المحطة الحالية واستيعاب الزيادة في أعداد المستخدمين وتوفير خدمة أفضل للمواطنين.