شراحيلي يقترب من استعادة جاهزيته للمشاركة مع الشباب السعودي

ذكر تقرير إخباري اليوم الثلاثاء أن أحمد شراحيلي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب السعودي، اقترب من الجاهزية الكاملة للمشاركة مع فريقه في المباريات الرسمية.

وذكرت صحيفة "الرياضية" السعودية عبر موقعها على الإنترنت أن مصادر خاصة كشفت لها أن الجهاز الطبي في نادي الشباب يكثف جلسات العلاج للمدافع الدولي شراحيلي سعيا لتجهيزه لمواجهة الباطن المقبلة ضمن المرحلة الخامسة والعشرين من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان الشباب قد كشف عن حاجة شراحيلي إلى أسبوعين للتعافي من إصابة بتمزق من الدرجة الأولى في العضلة الأمامية.

ويواصل النيجيري أوديون إيجالو مهاجم الفريق برنامجه العلاجي في العيادة الطبية للنادي، ولم تتحدد بعد إمكانية مشاركته من عدمها في مواجهة الباطن.