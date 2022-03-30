ذا صن: صلاح ومحرز يقودان تشكيل أبرز الغائبين عن كأس العالم

سلطت صحيفة ذا صن الإنجليزي، الضوء على أبرز اللاعبين الذين سيغيبوا عن كاس العالم المقبل المقرر إقامته في قطر.

وكان محمد صلاح على رأس التشكيل الذي أعدته ذا صن بعد هزيمة منتخب مصر بالأمس الثلاثاء، من السنغال في إياب الدور الفاصل لتصفيات كأس العالم 2022.

بالإضافة إلى لاعب بروسيا دورتموند إيرلينج هالاند، وذلك بعد خروج النرويج من التصفيات بسبب تواجدها في المركز الثالث من مؤحلة التصفيات.

لويس دياز لاعب ليفربول ومنتخب كولومبيا، أيضا فشل في التأهل للمونديال أمس أمام بيرو، بالإضافة إلى لاعب مانشستر سيتي رياض محرز، حيث أطاحت الكاميرون بالجزائر في ظروف مأساوية.

وضم التشكيل الممنوع من التواجد في كأس العالم بحسب صحيفة ذا صن كالتالي: