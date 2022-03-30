إيطاليا تسجل 100 ألف و296 إصابة جديدة بكورونا و177 وفاة

سجلت إيطاليا 100 ألف و296 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

كما سجلت البلاد 177 وفاة جديدة، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الاربعاء.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 14 مليونا و496 ألفا و579، والوفيات إلى 159 ألفا و54 .

وأظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أيضا أنه تم إعطاء 135 مليونا و594 ألفا و966 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في إيطاليا حتى الآن.

يشار إلى أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.