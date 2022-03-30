موانئ البحر الأحمر: تداول 15 ألف طن بضائع و562 شاحنة

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شهدت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، وصول ومغادرة 9 سفن بضائع عامة ومتنوعة خلال اليوم، إذ سجلت وصول 5 سفن ومغادرة 4 سفن، فيما ترسو على الأرصفة 12 سفينة أخرى.

وقالت الهيئة إن حركة الصادرات تداول 1648 طن بضائع عامة ومتنوعة و273 شاحنة و7 سيارات ملاكي، فيما شملت حركة الواردات تداول 14086 طن بضائع عامة ومتنوعة و273 شاحنة و58 سيارة ملاكي.

وأوضحت الهيئة أن ميناء سفاجا استقبل السفينة أمل بحمولة 100 شاحنة و10 سيارات ملاكي والسفينة بوسيدن إكسبريس بحمولة 113 شاحنة و46 ملاكي، وتم مغادرة السفينة بوسيدن إكسبريس بحمولة 117 شاحنة وسيارة ملاكي واحدة والسفينة أمل بحمولة و90 شاحنة و5 سيارات ملاكي.

وذكرت أن ميناء نويبع شهد استقبال ومغادرة السفينة سيناء والسفينة عمان، حيث تم استقبال 76 شاحنة بحمولة 239 طن بضائع عامة و53 طن بضائع ترانزيت إلى ليبيا وسيارتين ملاكي وتصدير 66 شاحنة بحمولة 1648 طن بضائع عامة وسيارة ملاكي واحدة.

وأردفت: كما استقبل ميناء السويس السفينة كيد نوس بحمولة 13794 طن مادة البروبلين.