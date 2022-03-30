فتيات كفر الشيخ تحصدن المركز الأول لبطولات الإعاقة «قادرون بإختلاف»

حصل فريق كفر الشيخ للفتيات بمديرية الشباب والرياضة، على المركز الأول في اللقاء الختامي للمشروع القومي لرياضة متحدي الإعاقة للموسم الرياضي 2021/ 2022.

وقال الدكتور عزت محروس، وكيل مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إن المركز الأول حصلت عليه خيرية عقبة "تنس طاولة كرسي متحرك"، وسهيلة طه الصعيدي "دفع جلة جلوس"، فيما حصل على المركز الثاني بفريق "كرة الطائرة جلوس" كل من "صباح وحيد، وصباح عبد العزيز، وشرين محمد عبد الشفوق، وصابحة بهنسي، وعبير عرابي، وخضرة أبو شادي، وشيرين الصعيدي"، وحصل على المركز الثالث المركز الثالث نادية شعبان مهران "رفع أثقال"، تحت 41 كجم إلى 55 كجم، وجملات عبد الفتاح "رفع أثقال"، تحت 56 كجم إلى 70 كجم"، وحميدة محمود، "تنس طاولة أرجل معاقة"، والسيدة عصام، "100م عدو كرسي متحرك" وأسماء مصطفى "دفع جلة جلوس"، ورحاب رضا "100م عدو أرجل سليمة".

وأضاف محروس أن هؤلاء الأبطال قدموا نماذجا مشرفا ليس لأنفسهم فقط ولكن لمحافظة كفر الشيخ بشكل عام، متمنياً حصول المحافظة على الكثير من المراكز المتقدمة لذوي الإعاقة في مختلف مجالات الرياضة.

وأشار إلى أن القيادة السياسية على رأس أولوياتها الاهتمام بالرياضة وتحديدا ذوي الهمم، وهذا التقدير والاحتواء من القيادة السياسة يعطي تشجيعا قويا لهؤلاء الأبطال.