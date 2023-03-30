856 ألف مصل ومعتمر يقصدون الحرمين الشريفين

تعمل الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي على تقديم خدماتها المتنوعة لقاصدي بيت الله الحرام من المعتمرين والزوار وضيوف الرحمن، حيث بلغ قاصدو البيت العتيق طيلة، يوم أمس الأربعاء، 856 ألف مصلٍ ومعتمرٍ.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الخميس، أن الخدمات المقدمة للمعتمرين والمصلين تنوعت ما بين توزيع 51.840 عبوة زمزم والكتيبات والمطويات لـ18.500 مستفيد، وتقديم التوعية الرقمية لـ 81 ألف مستفيد، إلى جانب 87 ألف مستفيد من التوعية الميدانية، وتقديم الخدمات التطوعية لـ137 ألفا و124 مستفيدا.

وأضافت أن جرى تقديم خدمة التطويف لـ 5 آلاف و308 مستفيدين، واستخدام 130 ألف لتر من المطهرات، و3 آلاف لتر من المعطرات، و32 ألفا و400 لتر في تعقيم السجاد، بالإضافة إلى تقديم 4 آلاف و900 لتر من معقمات الأيدي، و4 آلاف و800 لتر من التعقيم بالروبوتات، و4 آلاف و600 لتر من التعقيم بالبايوكير، و32 ألفا و200 لتر في تعقيم الأسطح.

وأشارت إلى أن اشتملت نوعية الخدمات المقدمة في توزيع 1.036 أسورة بمعصم اليد للزائر الصغير، إلى جانب تقديم الخدمات الاجتماعية والإنسانية لـ32006 مستفيدين، إلى جانب تقديم الإرشاد المكاني باللغات لـ83 ألفا و489 مستفيدا، وفرش 35 ألف سجاد بالمسجد الحرام.