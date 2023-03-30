هيئة التنمية الصناعية: تسليم 113 مصنعا جديدا جاهزا للتشغيل الفوري بمجمعات الفيوم الجديدة

أكد رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية المهندس محمد عبد الكريم، التنسيق بين الهيئة ومحافظة الفيوم؛ لوضع استراتيجية للتصنيع، وتطوير الصناعات القائمة على الزراعة والثروات المعدنية المتوفرة بالمحافظة لتوفير فرص عمل جديدة لأبناء المحافظة، وذلك استغلالاً للميزة النسبية للمحافظة مثل قربها من السوق الرئيسي للقاهرة الكبرى ومحاور التنمية واللوجستيات.

جاء ذلك خلال تسليم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومحافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، عقود الدفعة الأولى من الوحدات الصناعية الجاهزة وعددها 113 وحدة إلى 60 مستثمرا بالمجمعين الجديدين الخرساني والمعدني بالفيوم الجديدة.

وقال عبدالكريم إن ذلك يأتي في إطار المبادرة الرئاسية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعمل على توفير فرص عمل حقيقية للشباب من خلال توفير وحدات صناعية جاهزة لصغار المستثمرين، وخلق محاور تنموية جديدة وخاصة في صعيد مصر وتوجيهات وزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير لسرعة إتاحة المجمعات الصناعية.

وأضاف أن تسليم وحدات مجمعي الفيوم يأتي في إطار خطة وزارة التجارة والصناعة لإقامة 17 مجمعا صناعيا بـ 15 محافظة، ما يوفر ما يقرب من 5 آلاف وحدة صناعية جاهزة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، على أرقى المستويات الإنشائية والبيئية.

وأشار إلى أن الفيوم محافظة متميزة وواعدة صناعيًا متوقعًا نجاحًا كبيراً للمجمعين كمحور تنموي صناعي جديد بالمحافظة في ظل الدعم الكبير من المحافظ، فضلاً عن امتلاك الفيوم للموارد والمقومات الاستثمارية، وكونها بمثابة الامتداد الطبيعي للقاهرة الكبرى، بالإضافة إلى قربها من المنطقة الصناعية المزمع إنشاؤها بشرق الفيوم، والتي ستضم شركات عالمية يمكن لمشروعات المجمع مستقبلاً التكامل معها وتكون بمثابة قاعدة مغذية لها، متوقعُا نجاحُا كبيراً للمنطقة الصناعية بالفيوم لتضاهي أبرز المناطق الصناعية في مصر كالعاشر من رمضان والسادس من أكتوبر وبدر.

كما أكد أن الهيئة لن تتأخر عن تقديم كل أوجه الدعم والمساندة لأصحاب الوحدات وحل أي معوقات تحول دون الإسراع في تنفيذ مشروعاتهم وتشغيل العمالة في ظل تيسيرات غير مسبوقة أقرتها الهيئة، مشيداً بتضافر جهود الهيئة والمحافظة وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لإنجاح مشروع المجمعات ومساندة المستثمرين.

ولفت إلى أن الوحدات المخصصة بمجمعي الفيوم والمقامين على مساحة إجمالية 52 فدانا تم طرحها بنظامي التمليك والإيجار كاملة المرافق والتجهيزات تستهدف الصناعات الغذائية والكيماوية والهندسية والقوى وصناعة الغزل والنسيج، حيث تم تسليم 42 مصنعا بالمجمع المعدني، و71 وحدة بالمجمع الخرساني.

وأشار إلى أن المجمع تتوفر به كافة التجهيزات وشبكات المرافق والخدمات، من مبانٍ إدارية ومعرض منتجات وبنك ومنافذ بيع، لافتاً إلى حرص هيئة التنمية الصناعية على توفير كافة التيسيرات والمساندة لأصحاب الوحدات وتيسير استخراج كافة التراخيص اللازمة، فضلا عن تقديم الدعم الفني والمتابعة المستمرة للمشروع والمساندة التسويقية والتسهيلات التمويلية للماكينات من خلال جهاز تنمية المشروعات والبنوك.

من جهته.. أكد الدكتور أحمد الأنصاري دعم المحافظة الكامل لإنجاح المجمع بالتعاون مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مشيراً إلى أن الإقبال الكبير ونسبة الإشغال بالمجمع مبشرة للغاية ليكون أحد أنجح المجمعات الصناعية التي طرحتها وزارة التجارة والصناعة، مشدداً على اهتمام الدولة الكبير بملف الصناعة، لافتاً إلى أن التنمية الصناعية والتوسع الزراعي هما عماد أي اقتصاد مستقر قادر على مجابهة كافة التحديات والتحولات العالمية.

وعقب مراسم تسليم العقود قام كل من رئيس الهيئة والمحافظ بجولة تفقدية داخل المجمعين الخرساني والمعدني، حيث تم تسليم المستثمرين مفاتيح وحداتهم، كما تفقد رئيس الهيئة منظومة الخدمات والصيانة بالمجمع.

كما قام رئيس الهيئة يرافقه نائب محافظ الفيوم الدكتور محمد عماد بجولة تفقدية بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم، ووجه بسرعة استكمال أعمال الترفيق بالمنطقة، واستمع إلى نائب المحافظ فيما يخص موقف المنطقة وعدد المصانع المنتجة والمصانع الجاري إنشاؤها، وتنسيق التعاون المستقبلي بين الهيئة والمحافظة فيما يخص رفع كفاءة المنطقة في ظل الحراك الإيجابي بين الطرفين لتهيئة مناخ الاستثمار بالمحافظة.