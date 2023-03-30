إضراب أطباء المستشفيات في 6 ولايات ألمانية

بدأ أطباء المستشفيات في ست من ولايات ألمانيا الـ16 إضرابا ليوم واحد اليوم الخميس، في أحدث موجة من النزاعات المتعلقة بالعمل التي تشهدها البلاد هذا العام.

ومن المتوقع أن يشارك عدة آلاف في مسيرة في العاصمة البافارية ميونخ، وفقا لنقابة ماربورجر بوند للأطباء الألمان، التي تطالب بزيادة رواتب 55 ألف طبيب يعملون في المستشفيات البلدية بنسبة 2.5%.

وقال رئيس الجمعية، أندرياس بوتسلار: "لا يشعر أعضاؤنا أنهم يؤخذون على محمل الجد من قبل أصحاب العمل حتى الآن. لدينا انطباع بأن أصحاب العمل يريدون تأخير التفاوض الجماعي".

كما خطط الأطباء للإضراب في ولايات بادن فورتمبرج وهيسن وشمال الراين وستفاليا وراينلاند بالاتينات وسارلاند.

ووفقا للنقابة، فإن العلاج الطارئ للمرضى مضمون في العيادات التي يشملها الإَضراب.

وأثرت الإضرابات هذا العام على عدد من القطاعات في ألمانيا، وتسببت في معظم الفوضى في النقل، وشل الاتصالات الجوية والسكك الحديدية، فضلا عن خدمات الحافلات البلدية.