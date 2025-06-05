الكرملين: على ترمب إدانة هجمات كييف على القاذفات الروسية

يأمل الكرملين، في أن يدين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الهجمات التي شنتها أوكرانيا على أسطول القاذفات الاستراتيجية الروسية.

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس: "إذا كنا نتحدث عن تقييم دولي شامل، فإننا بالطبع نفضل أن نسمع على الأقل إدانة حادة لهذا العمل الإرهابي".

وجاءت تصريحات بيسكوف، ردا على سؤال بشأن ما إذا كانت تأكيدات ترامب التي صرح بها خلال محادثة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأنه لم يكن يعلم عن الهجمات، كافية.

وكانت الطائرات متوقفة في مكان انتظار طائرات بجانب مدرج محاط بالعشب.

وبدت طائرات أخرى في القاعدة سليمة.

وقالت أوكرانيا، إنها دمرت أو ألحقت أضرارا بـ41 طائرة حربية روسية، من بينها قاذفات استراتيجية وأنواع أخرى من الطائرات المقاتلة، في العملية التي نفذتها يوم الأحد، والتي قال مسؤولون إنه كان يتم التخطيط لها على مدى 18 شهرا.

ووجه الهجوم، ضربة قوية للقوات الجوية الروسية ومكانتها العسكرية.