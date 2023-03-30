تظاهرة أمام السفارة الأمريكية في إسرائيل لدعم موقف بايدن ضد نتنياهو

احتشد العشرات أمام السفارة الأمريكية في تل أبيب، اليوم الخميس؛ دعمًا لموقف رئيس الولايات المتحدة جو بايدن، الذي دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى ضرورة التخلي عن "التشريعات القضائية" المثيرة للجدل.

وذكرت قناة (الحرة) الإخبارية الأمريكية اليوم، أن المتظاهرين احتشدوا أمام السفارة الأمريكية رافعين لافتات وأعلام تدعم موقف الرئيس الأمريكي جو بايدن ضد الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة من بنيامين نتنياهو والخاصة بـ"تشريعات القضائية"، مطالبين بضرورة العودة إلى الديمقراطية.

وتأتي هذه التظاهرة عقب تجاهل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الانتقادات الموجهة من بايدن والدعوات إلى التخلي عن "التشريعات القضائية" المثيرة للجدل والتي أعلن تجميدها "بشكل مؤقت" حتى الدورة القادمة للكنيست في شهر مايو المقبل ليتيح فرصة للحوار بشأنها مع المعارضة، وقال: "ملف التعديلات القضائية يخص إسرائيل ولن نتأثر بالضغط الخارجي".

وكان رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، قال في وقت سابق، إن حكومة نتنياهو أفسدت العلاقة القائمة مع الولايات المتحدة منذ عشرات السنين خلال 3 أشهر.

وكانت تقارير إخبارية، قد أشارت إلى أن ضغوطًا أمريكية مورست على حكومة نتنياهو ليعلن عن تجميد التشريعات المثيرة للجدل والتي تسببت في خروج مئات الآلاف من المتظاهرين إلى الشوارع الإسرائيلية قبل يومين، خاصة بعد إقالته لوزير الدفاع يوآف جالانت بسبب انحيازه في وقت سابق إلى صفوف المُعارضة.