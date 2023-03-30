وزير السياحة: نستهدف 15 مليون سائح بنهاية هذا العام

شدد أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، على أهمية الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر على مداها القصير والمتوسط والتي تتمثل في زيادة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر، والعمل على تحسين التجربة السياحية في مصر، وتحسين مناخ الاستثمار السياحي وزيادة عدد الغرف الفندقية بها.

وأضاف خلال لقائه مع جمعية الكتاب السياحيين، مساء اليوم، أن الوزارة تهدف إلى تحقيق نمو سريع يتراوح ما بين 25% إلى 30% سنويا بشكل دائم؛ موضحا أن المستهدف الوصول إلى 15 مليون سائح هذا بنهاية هذا العام، مؤكدا أهمية دور القطاع الخاص في تعزيز المنتج السياحي المصري.

وأوضح أن محور الطيران شهد تحسنا ملحوظا في زيادة عدد مقاعد الطيران القادمة لمصر بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، لافتاً إلى التعاون المثمر مع وزير الطيران المدني بما يضمن وجود مقاعد كافية لنمو الحركة التي ستشهدها مصر خلال عام 2023 من الدول المصدرة للسياحة إليها.

كما شدد الوزير على أهمية التركيز على تمكين الشركات السياحية المصرية ومنظمي الرحلات والمرشدين المصريين وغيرهم من شركاء المهنة بما يساهم في دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر وتقديم تجربة سياحية متميزة للسائح بالمقصد السياحي المصري.

وأضاف أحمد عيسى أن أبرز مسارات العمل أيضاً هو تطوير وبناء منتج سياحي يناسب جميع السائحين وخاصة الزائر السائح الفرد، موضحاً أن هناك 14 مسار عمل تم الاتفاق عليهم حتى الآن بالتعاون مع مختلف الوزارات والجهات المعنية وذات الصلة وسيتم العمل عليهم خلال النصف الثاني من هذا العام بعد أن يتم الموافقة على هذه المسارات من اللجنة الوزارية للسياحة برئاسة دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى.

وشدد الوزير على تنسيق الجهود لتحسين مناخ الاستثمار في مصر، موضحا أن ذلك يتم من خلال العمل على أكثر من مسار منها زيادة الطاقة الفندقية في مصر وتنويع أنماطها، وتحسين البيئة التشريعية ولا سيما في ظل دور الوزارة كرقيب ومنظم ومرخص للعمل داخل صناعة السياحة، وكذلك تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص المختلفة.

واشار عيسى إلى أن مجموعة التيسيرات والتسهيلات الجديدة التي اعلنتها الدولة للحصول على التأشيرة السياحية للجنسيات المختلفة من ١٨٠ دولة هدفها دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر.

وفى نهاية اللقاء تم تسليم وزير السياحة والآثار درع جمعية الكتاب السياحيين المصريين.

شهد اللقاء عدد من قيادات وزارة السياحة والآثار والغرف السياحية منهم غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة وعمرو القاضى رئيس هيئة تنشيط السياحة وسامية سامى وكيل وزارة السياحة للرقابة على الشركات

ومحمد عامر وكيل الوزارة للرقابة على الفنادق والمنشآت السياحية واحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية.

وناصر تركى نائب رئيس اتحاد الغرف السياحية وحسام الشاعر رئيس غرفة شركات السياحة السابق والدكتور عاطف عبداللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة.