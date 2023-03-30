فتح تحقيق جنائي بعد مصرع مهاجر حرقا داخل مركز احتجاز حدودي في المكسيك

فتح الادعاء العام في المكسيك تحقيقا في مصرع ما لا يقل عن 39 مهاجرا، جراء حريق وقع في مركز احتجاز عند الحدود مع الولايات المتحدة.

وقالت المدعية العامة المتخصصة في حقوق الإنسان سارة جويرا -في مؤتمر صحفي، حسبما ذكرت شبكة "يورونيوز" الإخبارية اليوم الخميس- إنه لم يتخذ أي من الموظفين العموميين ولا حراس الأمن الخاص أي إجراء لفتح الباب أمام المهاجرين الذين كانوا بالداخل أثناء اندلاع الحريق.

ومن جانبها، أكدت "روزا إيتشيلا رودريجيز" وزيرة الأمن في الحكومة أنه تم تحديد ثمانية أشخاص يزعم أنهم مسئولون عن وفاة المهاجرين حيث تستمع حاليا النيابة لأقوالهم.

يذكر أن 39 مهاجرا على الأقل قضوا في حريق شب صباح أول أمس الثلاثاء في مركز لتوقيف المهاجرين في مدينة سيوداد خواريس بشمال المكسيك، في مأساة تسبب بها مهاجرون يخشون الترحيل، بحسب الحكومة المكسيكية.