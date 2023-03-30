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أوكرانيا: القوات الروسية قصفت خيرسون 45 مرة على مدار أمس

كييف - أ ش أ
نشر في: الخميس 30 مارس 2023 - 11:13 ص | آخر تحديث: الخميس 30 مارس 2023 - 11:13 ص

أعلن أولكسندر بروكودين، رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في خيرسون اليوم الخميس، أن القوات الروسية قصفت منطقة خيرسون 45 مرة على مدار أمس.

وقال بروكودين -في بيان نقلته وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية- إن الجيش الروسي شن خلال اليوم الماضي 45 هجوما بإطلاق 216 قذيفة. واستخدمت القوات الروسية الطائرات وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة والمدفعية.

وأضاف "لسوء الحظ، هناك ضحايا بين السكان المدنيين - قتل شخص وأصيب آخر".

وأشار إلى أنه تم إجلاء 90 شخصا آخرين من منطقة خيرسون المحررة. بينما قصف الجيش الروسي مناطق ميخايليفكا ونوفوليكساندريفكا ونوفوبيسلاف وتومارين وروزليف في منطقة خيرسون، بحسب هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.


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