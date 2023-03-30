خالد الغندور يكشف آخر تطورات ملف المدير الفني الجديد للزمالك

كشف الإعلامي خالد الغندور، آخر تطورات ملف المدير الفني الجديد لنادي الزمالك، خلفا للمدرب البرتغالي جوسفالدو فيريرا.

وكانت إدارة نادي الزمالك قد أعلنت في وقت سابق، فسخ التعاقد مع المدرب البرتغالي فيريرا، بسبب تراجع نتائج الفريق الأبيض في الفترة الأخيرة.

وقال الغندور في تصريحات لقناة ناديه: «إدارة الزمالك قررت تعيين لجنة فنية لاختيار المدرب الجديد، والتي كل من إسماعيل يوسف، وطارق يحيى، وأحمد حسام ميدو، وأحمد عبد الحليم، وجمال عبدالحميد وأمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة».

وأضاف: «كما تم دعوتي لاختيار المدير الفني الجديد أيضًا في اللجنة الفنية، ولكنني أقلهم خبرة في هذا الأمر».

وأتم: «واللجنة وضعت عدد من المعايير لاختيار المدرب الجديد، ومنها، يكون مدير فني صغير في السن ولا يمتلك سيرة ذاتية كبيرة وسيكبر من خلال الزمالك، وسيكون سيرته الذاتية من خلال الفريق، واللجنة ستختار المدير الفني الجديد تحت قيادة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك».