هادي الباجوري يوضح حقيقة تصريحه عن عدم الغيرة: لا علاقة له بطلاقي من ياسمين رئيس

أكد المخرج هادي الباجوري، أن تصريحه السابق حول عدم شعوره بالغيرة على زوجته السابقة الفنانة ياسمين رئيس؛ لم يكن سبب طلاقهما.
وأضاف، خلال لقاء لبرنامج «حبر سري» مع الإعلامية أسما إبراهيم المذاع عبر شاشة «القاهرة والناس» مساء السبت، أن تصريحه صدر خلال حديثه عن فكرة أدوار معينة قد تضطر الممثلة لأدائها على غرار مشاهد القبلات بين بطليه شيرين وخالد في فيلم «قمر14» والتي تطلبت من الممثلة تجسيدها.
وتابع: «سُئلت حينها هل سأوافق على قيام ياسمين بأداء مشهد القبلة -وهي زوجتي- فأجبت بأنه لا يمكنني الموافقة على قيام ممثلة أخرى بأداء مشهد قبلة؛ بينما أرفض ذلك على ياسمين لمجرد كونها زوجتي».
وأوضح أنه تعامل مع ياسمين من منظور كونها ممثلة وليست زوجة، معقبا: «لو كانت ياسمين شاركت في الفيلم ومشهد زي ده هخليها تعمله مش هقدر أقولها لا، وكلامي ليس له علاقة بالغيرة، لكن بكوني رجل مؤمن بما أقدمه بكل وضوح وصراحة».
وشدد على أن تصريحه لا علاقة له بالغيرة أو بالطلاق، مؤكدا أنه لم يكن سبب طلاقه من الفنانة ياسمين رئيس.