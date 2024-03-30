هادي الباجوري يوضح حقيقة تصريحه عن عدم الغيرة: لا علاقة له بطلاقي من ياسمين رئيس



أكد المخرج هادي الباجوري، أن تصريحه السابق حول عدم شعوره بالغيرة على زوجته السابقة الفنانة ياسمين ‏رئيس؛ لم يكن سبب طلاقهما‎.‎

وأضاف، خلال لقاء لبرنامج «حبر سري» مع الإعلامية أسما إبراهيم المذاع عبر شاشة «القاهرة والناس» ‏مساء السبت، أن تصريحه صدر خلال حديثه عن فكرة أدوار معينة قد تضطر الممثلة لأدائها على غرار مشاهد ‏القبلات بين بطليه شيرين وخالد في فيلم «قمر14» والتي تطلبت من الممثلة تجسيدها‎.‎

وتابع: «سُئلت حينها هل سأوافق على قيام ياسمين بأداء مشهد القبلة -وهي زوجتي- فأجبت بأنه لا يمكنني ‏الموافقة على قيام ممثلة أخرى بأداء مشهد قبلة؛ بينما أرفض ذلك على ياسمين لمجرد كونها زوجتي».‏

وأوضح أنه تعامل مع ياسمين من منظور كونها ممثلة وليست زوجة، معقبا: «لو كانت ياسمين شاركت في الفيلم ‏ومشهد زي ده هخليها تعمله مش هقدر أقولها لا، وكلامي ليس له علاقة بالغيرة، لكن بكوني رجل مؤمن بما أقدمه ‏بكل وضوح وصراحة».‏

وشدد على أن تصريحه لا علاقة له بالغيرة أو بالطلاق، مؤكدا أنه لم يكن سبب طلاقه من الفنانة ياسمين رئيس‎.‎