هجوم بزجاجة حارقة على متجر ماليزي لبيعه جوارب مدون عليها لفظ الجلالة

قالت الشرطة الماليزية، إن زجاجة حارقة ألقيت على متجر صغير، اليوم السبت، بعد اتهام كبار المسئولين التنفيذيين في سلسلة المتاجر التي يتبعها بإيذاء مشاعر المسلمين لبيعهم جوارب يوجد عليها لفظ الجلالة.

وأثارت صور الجوارب التي طُرحت للبيع في أحد المتاجر غضبا على وسائل التواصل الاجتماعي بين المسلمين.

وذكرت وكالة برناما الرسمية للأنباء، أن اتهامات بإيذاء المشاعر الدينية وُجهت لمؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة "كيه.كيه سوبر مارت" تشاي كي كان، وزوجته لوه سيو موي، وهي مديرة بالشركة، إلى جانب ثلاثة ممثلين عن المورد.

وقال قائد شرطة منطقة كوانتان "وان محمد زهاري وان بوسو"، في تصريحات لوكالة رويترز، إن فرعا تابعا لكيه.كيه سوبر مارت في المنطقة الواقعة في ولاية باهانج بشرق البلاد تعرض لهجوم بزجاجة مولوتوف قبل الفجر مباشرة.

وأشارت وكالة برناما إلى أن هذا هو الهجوم الثاني في نوعه بعد إلقاء قنبلة حارقة على فرع آخر للسلسلة في ولاية بيراك، الثلاثاء.

وقال زهاري إن الشرطة لم تحدد هوية المشتبه به بعد في هجوم السبت لكنها تمشط المنطقة وتفحص تسجيلات كاميرات المراقبة بحثا عن أدلة.

وأضاف أن الشرطة تعتقد أن الهجوم له صلة ببيع الجوارب، "لكنها لا تزال تحقق".

وتسبب الهجوم في اشتعال بعض الأشياء في واجهة المتجر لكن العاملين فيه تمكنوا من إخماد الحريق بسرعة بحسب تقارير إعلامية.

واعتذرت كيه.كيه سوبر مارت، ثاني أكبر سلسلة متاجر صغيرة في البلاد، عن طرح تلك الجوارب للبيع قائلة إنها تأخذ الأمر على محمل الجد واتخذت إجراءات فورية لوقف بيعها.

كما رفعت دعوى قضائية ضد مورد الجوارب بدعوى التخريب والإضرار بسمعة علامتها التجارية.