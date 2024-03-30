 مصرع طفل سقط من شرفة الطابق الـ11 بعقار في الإسكندرية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مصرع طفل سقط من شرفة الطابق الـ11 بعقار في الإسكندرية

عصام عامر
نشر في: السبت 30 مارس 2024 - 3:47 ص | آخر تحديث: السبت 30 مارس 2024 - 3:47 ص

لقي طفل يبلغ من العمر تسعة أعوام، مصرعه، الجمعة؛ إثر سقوطه في شرفة الشقة محل سكن أسرته، والكائنة في الطابق الـ11 بعقار يتوسط شارع خالد بن الوليد، منطقة ميامي، شرق الإسكندرية.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول المنتزه، يفيد ورود إشارة من إدارة شرطة النجدة، حول بلاغ من الأهالي بسقوط طفل من شرفة الشقة محل سكنه، وفارق الحياة.

وبانتقال الشرطة، رفقة سيارة إسعاف إلى موقع البلاغ، تبين وجود جثة طفل يرتدي كامل ملابسه، ومصاب بجروح وكدمات وكسور في أنحاء متفرقة من الجسم، إثر سقوطه من أعلى وفارق الحياة.

وبسؤال أسرة الطفل أفادت بأنه غافلهم وخرج يلهو في شرفة الشقة محل سكنهم، فاختل توازنه، وسقط في الطريق العام، مما أدى لإصابته التي أودت بحياته في الحال.

ووفقًا لمصدر أمني، جرى نقل الجثة إلى المشرحة، وتحرر محضر إداري بالواقعة، وجارٍ التحري عن ملابسات الحادث، والعرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.

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