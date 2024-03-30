بيومي فؤاد: أحمد مكي أستاذ وفنان عظيم ووقف بجانبي جدا في أزمتي ‏

عبر الفنان بيومي فؤاد، عن تفضيله لبداياته في مسلسل «الكبير أوي» على الوقت الحالي، قائلا إن بداياته ساهمت في تطور شخصية «الدكتور ربيع» في الأجزاء اللاحقة، ما جعلها محبوبة لدى الجمهور.
وعبر خلال لقاء لبرنامج «حبر سري»، المذاع عبر شاشة «القاهرة والناس» مساء الجمعة، عن امتنانه للمخرج أحمد الجندي والفنان أحمد مكي على دعمهما ومساندته في بداياته.
وأعرب عن حبه واحترامه للفنان أحمد مكي، ووصفه بـ «الفنان العظيم والأستاذ».
ورد على سؤال الإعلامية أسما إبراهيم، حول دعم أحمد مكي له في أزمته مع زميله الفنان محمد سلام في أعقاب جدل مسرحية زواج اصطناعي، قائلا:« وقف جانبي جدًا من الناس اللي كلموني وكتبولي»، لافتا أنه لم يكن يرغب في الإفصاح عن ذلك لكنه اضطر بعد السؤال.
من جانبها، اعترفت الإعلامية أسما إبراهيم بأنها وضعته في موقف محرج بسبب السؤال عن موقف الفنان أحمد مكي من الأزمة الأخيرة.
فيما أوضح فؤاد أنه فضل الخروج رغبة منه في توضيح موقفه للجمهور خاصة من ينتقدوه، قائلا:«أنا ظهرت علشان الجمهور اللي لاحظت أنه عايز يقول حاجة عني.. في ناس منهم كانت بتقول مكنتش اتكلمت وكبرت دماغك، وفي ناس ثانية معترضة على بعض المفردات التي قلتها في الفيديو، وهما فوق دماغي».