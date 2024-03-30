 بيومي فؤاد: أحمد مكي أستاذ وفنان عظيم ووقف بجانبي جدا في أزمتي ‏ - بوابة الشروق
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بيومي فؤاد: أحمد مكي أستاذ وفنان عظيم ووقف بجانبي جدا في أزمتي ‏

محمد شعبان
نشر في: السبت 30 مارس 2024 - 4:34 ص | آخر تحديث: السبت 30 مارس 2024 - 4:34 ص

عبر الفنان بيومي فؤاد، عن تفضيله لبداياته في مسلسل «الكبير أوي» على الوقت الحالي، قائلا إن بداياته ساهمت في ‏تطور شخصية «الدكتور ربيع» في الأجزاء اللاحقة، ما جعلها محبوبة لدى الجمهور.

وعبر خلال لقاء لبرنامج «حبر سري»، المذاع عبر شاشة «القاهرة والناس» مساء الجمعة، عن امتنانه للمخرج ‏أحمد الجندي والفنان أحمد مكي على دعمهما ومساندته في بداياته.‏

وأعرب عن حبه واحترامه للفنان أحمد مكي، ووصفه بـ «الفنان العظيم والأستاذ».‏

ورد على سؤال الإعلامية أسما إبراهيم، حول دعم أحمد مكي له في أزمته مع زميله الفنان محمد سلام في أعقاب جدل مسرحية زواج اصطناعي، ‏قائلا:« وقف جانبي جدًا من الناس اللي كلموني وكتبولي»، لافتا أنه لم يكن يرغب في الإفصاح عن ذلك لكنه اضطر ‏بعد السؤال‎.‎

من جانبها، اعترفت الإعلامية أسما إبراهيم بأنها وضعته في موقف محرج بسبب السؤال عن موقف الفنان ‏أحمد مكي من الأزمة الأخيرة. ‏

فيما أوضح فؤاد أنه فضل الخروج رغبة منه في توضيح موقفه للجمهور خاصة من ينتقدوه، قائلا:«أنا ظهرت علشان ‏الجمهور اللي لاحظت أنه عايز يقول حاجة عني.. في ناس منهم كانت بتقول مكنتش اتكلمت وكبرت دماغك، وفي ناس ثانية معترضة على بعض المفردات ‏التي قلتها في الفيديو، وهما فوق دماغي». ‏

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