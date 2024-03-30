مصرع شخص إثر انهيار منزل بإحدى قرى ملوي في المنيا

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لقي شخص مصرعه، إثر انهيار منزل بإحدى قرى مركز ملوي جنوب محافظة المنيا، تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى، وتحرير محضر بالواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تلقت بلاغًا من غرفة عمليات النجدة، بانهيار منزل في قرية نواي التابعة إداريًا لمركز ملوي جنوب محافظة المنيا.

وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية، وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وتبين مصرع شخص إثر انهيار منزل بقرية نواي.

وتم إيداع الجثة في مشرحة مستشفى ملوي التخصص، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.