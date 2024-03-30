استشهاد 19 فلسطينيا بينهم ضباط شرطة في غارتين إسرائيليتين على مدينة غزة

استشهد 19 فلسطينيًّا، بينهم ضباط شرطة، في غارتين إسرائيليتين شرقي مدينة غزة شمالي القطاع.

وذكر مكتب الإعلام الحكومي في غزة في بيان عبر منصة تلجرام: «ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي، مجزرة جديدة، الجمعة، بقصف قوة شرطية من شرطة تأمين المساعدات كانت ضمن عملها المدني الإنساني في نادي الشجاعية الرياضي مما أدى إلى استشهاد عشرة أفراد من الشرطة ومواطنين اثنين بينهم سيدة فلسطينية».

وأضاف البيان أنه، في جريمة أخرى اغتال جيش الاحتلال أحد ضباط الشرطة الفلسطينية على دوار السنافور بحي الشجاعية مع أفراد من عائلته، مما أدى إلى استشهادهم واستشهاد عدد من المارة بواقع 7 شهداء.

وأدانت حركة حماس، الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي واستهدافاته المتواصلة بحق القوى الشرطية المدنية التي تقدم خدمات إنسانية للفلسطينيين.

وطالبت المنظمات والهيئات الدولية ودول العالم الحر إلى إدانة جرائم الاحتلال ضد الإنسانية والمخالفة للقانون الدولي والتي يرتكبها في قطاع غزة.