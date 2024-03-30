إصابة سبعة ركاب على متن طائرة متجهة من تل أبيب إلى نيويورك بسبب مطبات جوية شديدة

أفادت صحيفة "نيويورك بوست" أن 7 أشخاص أصيبوا على متن طائرة تابعة لشركة "يونايتد إيرلاينز" وهى في طريقها من تل أبيب إلى نيويورك، بعد تعرضها لمطبات جوية شديدة، أجبرتها على تحويل مسارها إلى مطار آخر.

وبحسب ما أورده موقع "آي 24" الإسرائيلي، اليوم السبت، نقل المسعفون على الأرض المصابين إلى المستشفيات لتلقي الإسعافات، فيما تحقق إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية فى ملابسات وقوع الحادث.

وذكر الموقع الإسرائيلي، أن رحلة يونايتد إيرلاينز رقم 85 التي غادرت تل أبيب أمس الجمعة الساعة 7 صباحًا بتوقيت الولايات المتحدة كان من المفترض أن تهبط في ميناء ليبرتي في نيوجيرسي، وهبطت في مطار ستيوارت الدولي في مقاطعة أورانج، نيويورك الساعة 6:45 مساءً.

وقالت شركة الطيران إن الطائرة وهي من طراز بوينج 737 حولت مسارها إلى المطار البديل "بعد ورود أنباء عن هبوب رياح قوية في نيويورك".