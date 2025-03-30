مي سليم تطرح أغنية اتعلقت بيه بمناسبة عيد الفطر

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طرحت المطربة مي سليم أحدث أغانيها بعنوان "اتعلقت بيه" عبر موقع يوتيوب ومنصة ساوند كلاود، وذلك بالتزامن مع عيد الفطر.

طابع رومانسي وإيقاعي

الأغنية تأتي باللهجة المصرية، وتتناول مشاعر الوقوع في الحب بلحن يجمع بين الطابع الرومانسي والإيقاعي، مع توزيع موسيقي يتماشى مع هذا الأسلوب.

تصوير الكليب في إسطنبول

تم تصوير الكليب في مدينة إسطنبول بتركيا، تحت إدارة المخرج اللبناني زياد خوري. وتركز فكرته على اللقطات الجمالية، حيث ظهرت مي سليم بعدة إطلالات مختلفة.

أداء استعراضي في الكليب

يتضمن الفيديو كليب لوحات استعراضية راقصة تتماشى مع طبيعة الأغنية الإيقاعية، مع تقديم مي سليم لحركات استعراضية ضمن المشاهد.

أول تجربة بهذا الأسلوب

وأعربت مي سليم عن سعادتها بتقديم هذا النوع الغنائي للمرة الأولى، متمنية أن ينال إعجاب الجمهور.

أغنية "اتعلقت بيه" من كلمات خالد ڤرناس، وألحان ياسر نور، وتوزيع عمرو عبد الفتاح، ومن إنتاج "لايف ستايلز ستوديوز".