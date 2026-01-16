صدمة جديدة في ريال مدريد بشأن مبابي

كشفت تقارير صحفية عن خروج كيليان مبابي، نجم نادي ريال مدريد من حسابات فريقه في المباراة المقبلة أمام ليفانتي.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، أنه رغم من مشاركة مبابي في تدريبات ريال مدريد مساء اليوم، الخميس، إلا أنه لا يزال يعاني من آلام في ركبته اليسرى.

وأوضح التقرير أن اللاعب الفرنسي تأكد عدم مشاركته في مباراة ريال مدريد المقبلة أمام ليفانتي، نظرًا لاستمرار شعوره بألم في ركبته اليسرى، مما سيضطر المدرب الجديد، ألفارو أربيلوا مرة أخرى إلى الاعتماد على هجومه بدون هدافه الأول.

وأضاف: "تدرب مبابي يوم الخميس بشكل طبيعي ظاهريًا، لكن الألم في ركبته المصابة لا يزال مستمرًا، ورغم مشاركته في مباراة برشلونة بكأس السوبر الإسباني، الأسبوع الماضي، لكن الألم لا يزال قائمًا".