أحمد الشرع عن تشكيل الحكومة السورية الجديدة: مرحلة جديدة في مسيرتنا الوطنية

ألقى الرئيس السورية أحمد الشرع، كلمة خلال الإعلان عن تشكيل الحكومة السورية الجديدة.

وقال الشرع إن سوريا تمر بلحظةٍ فارقةٍ وتواجه تحديات كبيرة تتطلب من الجميع التلاحمَ والوحدة، مضيفا: «أقفُ أمامكمُ اليومَ متوجهًا إلى كلِّ فردٍ منكم، حاملًا آمالَ شعبنا وطموحاتِه التي تعانق السماء، ذلك الشعبُ العزيزُ في عزمه، الشامخُ في إرادته».

وتابع: «في هذه اللحظة التاريخية، ونحن نشهدُ ميلادَ مرحلةٍ جديدة في مسيرتنا الوطنية، أؤكد لكم أن اليومَ هو بدايةٌ نستلهمُ فيها من ماضينا العظيم، لنمضيَ معًا نحو المستقبلِ الذي نستحقه، بإرادةٍ قويةٍ وعزمٍ لا يلين».

واستكمل الشرع: «إنها لحظةٌ حاسمةٌ في تاريخنا، وإنني، بصفتي رئيس الجمهورية، أعدكم أنني سأكونُ معكم في كل خطوةٍ على طريقِ بناء المستقبل، وسنبني معًا وطنًا يستحق منا كلَّ التضحية».

وقال الشرع: «إنها مسؤوليتُنا جميعًا، حكومةً وشعبًا، أن نعملَ معًا من أجل بناء هذا الوطن، ولن نسمحَ للفسادِ أن يتسللَ إلى مؤسساتِنا، ولن نتهاونَ في محاربةِ الظلم. فإن العدلَ أساسُ كل شيء، وستظل هذه القيم نبراسًا يهدي خطواتِنا في كل قرارٍ نتخذه».

ونوه بأنه خلال هذه المرحلة العصيبة؛ ستكون الجهود مضاعفة لمواجهة كل حدث يتعرض له الشعب السوري؛ لذلك تم إنشاء وزارة الطوارئ والكوارث لمواجهة أي تحديات أو كوارث قد تواجه البلاد.

وأكد أنه سيتم العمل على بناء نظام استجابة سريع وفعال لأي حالة طارئة، سواء كانت طبيعية أو إنسانية، لضمان حماية المواطنين وتوفير الإغاثة الفورية.

