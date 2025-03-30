الصحة العالمية تصنف زلزال ميانمار حالة طوارئ من أعلى مستوى

صنّفت منظمة الصحة العالمية، الأحد، زلزال ميانمار حالة طوارئ من أعلى مستوى.

وطالبت المنظمة في بيان، بتمويل عاجل قدره ثمانية ملايين دولار لإنقاذ أرواح ومنع تفشي الأمراض خلال الأيام الثلاثين المقبلة، وفق وكالة فرانس برس.

وذكرت المنظمة أن عمليات التقييم الأولية تشير إلى أعداد كبيرة من المصابين والإصابات المتّصلة بالصدمات، مع احتياجات عاجلة للرعاية الطارئة.

وأوضحت المنظمة أنّها صنّفت هذه الأزمة على أنها حالة طوارئ من الدرجة الثالثة، في إشارة إلى المستوى الأعلى لتفعيل الاستجابة للطوارئ.

وواصل عناصر الإنقاذ والسكان في ماندالاي بميانمار، الأحد، عمليات البحث عن ناجين تحت المباني المنهارة، فيما ضربت المدينة هزات ارتدادية بعد يومين من الزلزال المدمّر الذي أسفر عن مقتل أكثر من 1700 شخص في بورما و18 شخصًا على الأقل في تايلاند المجاورة.

وضرب زلزال بقوة 7.7 درجة شمال غرب مدينة ساجاينج وسط بورما بعد ظهر الجمعة على عمق سطحي. وبعد دقائق، ضربت هزّة ارتدادية بقوة 6.7 درجة المنطقة ذاتها، وفقًا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأدت الهزات إلى انهيار مبانٍ وجسور وطرق، وخلفت دمارًا واسع النطاق في المدينة التي يزيد عدد سكانها على 1.7 مليون نسمة.