بدأت منذ قليل، صلوات تجنيز الأنبا باخوميوس، مطران البحيرة والخمس مدن الغربية، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، ووسط مشاركة واسعة من الأباء الأساقفة والكهنة، والشعب.

ودخل الصندوق الذي يحمل الجثمان، إلى ساحة الكاتدرائية، مصحوبا بفرق الكشافة، اليذين قدموا عرضا كشفيا ملائما للحدث، ثم نُقل الصدون إلى داخل الكنيسة، وسط ترديد خورس الشمامسة للألحان القبطية.

وتم فتح الصندوق، ليُلقي الحضور نظرة الوداع على شيخ مطارنة الكنيسة الأرثوذوكسية.

وكانت الكنيسة القبطية الأرثوذوكسية، أعلنت صباح اليوم الأحد، وفاة شيخ مطارنة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية وقائم مقام البطريرك الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية ورئيس دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، بعد حياة حافلة بالعطاء للكنيسة والوطن، عن عمر قارب ٩٠ سنة، وخدم خلالها الكنيسة لأكثر من ٧٠ سنة خادمًا وشماسًا مكرسًا وراهبًا وأسقفًا ومطرانًا، منها حوالي ٥٤ سنة في خدمة الرعاية الأسقفية.