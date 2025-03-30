رئيس بلدية إسطنبول يدعو من محبسه الأتراك للوحدة بمناسبة عيد الفطر

دعا رئيس بلدية إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو المعتقل في سجن سيليفري إلى "الوحدة"، في وقت تشهد تركيا منذ توقيفه حركة احتجاجية.

وقال اوغلو في رسالة نشرها محاموه على منصة "إكس" إن "من يظنّ أنه لن يكون في وسعنا الاحتفال بهذا العيد مخطئ بشدّة لأننا سنجد من دون شكّ سبيلا للاحتفال معا، وسنسعى إلى تحقيق الوحدة في هذا العيد"

وأثار توقيف إمام أوغلو في 19 مارس موجة احتجاجات عبر أنحاء تركيا، مع خروج الآلاف المتظاهرين إلى الشوارع ـ حسب قناة العربية.

وبحسب آخر البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية الخميس، تمّ منذ 19 مارس توقيف أكثر من 1879 شخصا أودع 260 منهم السجن على خلفية المشاركة في الاحتجاجات.

كما أوقف خلال الأسبوع ما لا يقل عن 12 صحافيا تركيا، أطلق سراح معظمهم لاحقا لكنهم ما زالوا متهمين بالمشاركة في تظاهرات محظورة كانوا يغطونها لحساب وسائلهم الإعلامية.

يذكر أن رئيس بلدية إسطنبول المحبوس باتهامات الفساد، قد عيّنه حزب الشعب الجمهوري الذي أنشأه مصطفى كمال أتاتورك مؤسّس الجمهورية التركية والذي يعدّ قوة المعارضة الأولى في البلد، مرشّحه للانتخابات الرئاسية المقبلة.