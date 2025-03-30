السياحة تُشكل غرفة عمليات خلال عطلة عيد الفطر المبارك لتلقى أية شكاوى أو مخالفات

- متابعة حركة السائحين والمعتمرين المصريين خلال العطلة للتأكد من جودة الخدمات المقدمة



في إطار استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك شكلت وزارة السياحة والآثار، غرفة عمليات من ممثلي الإدارة المركزية لشركات السياحة تعمل على مدار الساعة وحتى نهاية إجازة العيد؛ بهدف استقبال الملاحظات والاستفسارات أو الشكاوى التي ترد من المواطنين المصريين والسائحين الأجانب خلال العطلة، والعمل على تذليل أي عقبات قد تواجههم، بحسب بيان الوزارة اليوم.

كما ستتابع الغرفة حركة عودة المعتمرين المصريين من الأراضي السعودية لضمان سلامتهم حتى عودتهم إلى وطنهم.

وأكدت سامية سامي مساعد وزير السياحة والآثار لشئون شركات السياحة، على حرص الوزارة من خلال غرفة العمليات التي تم تشكيلها على التأكد من جودة الخدمات السياحية المقدمة والتزام شركات السياحة في تنفيذ البرامج السياحية المعتمدة والمعلنة مسبقاً، مع تكثيف جهود الوزارة لمراقبة سير الأنشطة السياحية.

وأشارت إلى أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لضمان سلامة المعتمرين المصريين في الأراضي المقدسة، حيث يتم التنسيق مع اللجان التابعة للوزارة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى غرفة العمليات في مصر، لضمان وصول المعتمرين بأمان إلى وجهاتهم وعودتهم إلى أرض الوطن بسلام.

هذا وقد قدمت الوزارة عدة قنوات للتواصل مع السائحين والمواطنين وتسهيل تلقي الملاحظات والاستفسارات أو الشكاوى، حيث يمكنهم إرسال شكاواهم من خلال بوابة الشكاوى الحكومية الموحدة لمجلس الوزراء، أو عبر الخط الساخن للوزارة (19654) والذي يعمل على مدار الساعة لاستقبال جميع الشكاوى والمقترحات. كما يمكن التواصل مع غرفة العمليات عبر رقم الهاتف: 01550008630 أو البريد الإلكتروني للإدارة المركزية لشركات السياحة companies.tourism@mota.gov.eg

وتُهيب وزارة السياحة والآثار جميع المواطنين والسائحين بالاعتماد على البرامج السياحية المختلفة التي تنظمها شركات السياحة المُرخصة من الوزارة، والتي يمكن الرجوع إلى الوزارة للتأكد من تبعيتها للوزارة ومصداقية البرامج التي تنظمها قبل التعاقد معها، وذلك حرصاً على سلامة وحقوق كافة الزائرين والسائحين وكذلك حقوق شركات السياحة المصرية. وتأتي هذه الجهود من وزارة السياحة في إطار حرصها المستمر على التأكد من وتطوير جودة الخدمات المقدمة للزائرين في ضوء دورها الرقابي والتنظيمي على قطاع السياحة وبما يضمن راحة وسلامة السائحين والمواطنين.