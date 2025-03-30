الأكاديمية المصرية للفنون بروما تنظم ورشة تمثيل للفنانة لقاء سويدان

أقامت الأكاديمية المصرية للفنون بروما، برئاسة الأستاذة الدكتورة رانيا يحيى، ورشة للتمثيل المسرحي قدمتها الفنانة لقاء سويدان، وذلك لطلاب الدول العربية المقيمين في روما.

أقيمت الورشة على مدار يومين، حيث اكتسب الطلاب خلالها مهارات أدائية وتمثيلية متنوعة، إلى جانب التعرف على عدد من القيم الأخلاقية والتربوية، وأسس الصحة النفسية، والتعامل مع الآخرين. ولم تكتفِ الفنانة لقاء سويدان بذلك، بل حفزت خيال الطلاب لتمثيل مشاهد من الحياة اليومية بهدف تعليمهم فن التمثيل المسرحي وكيفية مواجهة الجمهور.

واختتمت الورشة بأداء مجموعة من الأغنيات التي تعبر عن حب الوطن، وذلك لتعزيز الهوية الثقافية للأطفال بالخارج، ودمجهم مع العادات والتقاليد والقيم العربية الأصيلة.

وفي ختام الفعالية، تقدمت مديرة الأكاديمية بالشكر الجزيل للفنانة لقاء سويدان على قبولها الدعوة وحضورها خصيصًا لتقديم هذه الورشة المهمة، كما قامت بتكريمها بمنحها درع الأكاديمية تقديرًا لجهودها وتفاعلها الإيجابي. كذلك، وجهت الدكتورة رانيا يحيى الشكر للدكتورة نجاة عقيلة، مديرة المدرسة، على حرصها على متابعة الطلاب وحضورها الفاعل خلال الورشة.

واختتم اللقاء بتقديم شهادات تقدير لجميع المشاركين تكريمًا لمجهوداتهم ومشاركتهم الفعالة.