إيران: استهداف شبكات الكهرباء في طهران في أحدث الضربات الأمريكية - الإسرائيلية

قالت وزارة الطاقة الإيرانية إن أحدث الضربات الأمريكية والإسرائيلية، اليوم، استهدفت شبكات الكهرباء في العاصمة طهران.

وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الرسمية، نقلا عن وزارة الطاقة، بأنه أعقب ذلك انقطاع للتيار الكهربائي في عدة مناطق، حيث تم إرسال فرق الطوارئ إلى المناطق المتضررة لاستعادة الكهرباء في أسرع وقت ممكن.

وفي غضون ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ هجمات جديدة على أهداف ذات صلة بالقيادة الإيرانية.

غير أن الجيش الإسرائيلي لم يقدم في البداية أي تفاصيل عن الأهداف الدقيقة لموجة الضربات الأخيرة.