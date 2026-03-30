ارتفاع ضحايا الفيضانات في أفغانستان إلى 28 شخصا

قالت السلطات الأفغانية، اليوم الاثنين، إن حصيلة ضحايا الطقس السيء الذي ضرب أجزاء من البلاد خلال الأربعة أيام الماضية ارتفعت إلى 28 قتيلا، بالإضافة إلى 49 مصابا.

ولقى عشرات الأشخاص حتفهم؛ بسبب الطقس في أفغانستان حتى الآن هذا العام.

وقالت هيئة إدارة الكوارث الوطنية، إن العواصف والأمطار الغزيرة على مدار الأيام الماضية في أنحاء عدة أقاليم أسفرت عن وقوع فيضانات غامرة وانهيارات أرضية وبرق، مضيفة أن حجم الخسائر البشرية مرشح للزيادة مع توفر المزيد من التفاصيل.

وأضافت الهيئة، أن الطقس السيئ دمر 130 منزلا وألحق الضرر بـ436 منزلا، في حين أسفر عن نفوق أكثر من 240 حيوانا، وطمر 93 كيلومترا من الطرق ودمر قنوات الري وأراضي زراعية.

وأشارت الهيئة، إلى أن 1130 أسرة تضررت من الطقس.