شركات روهم وتوشيبا وميتسوبيشي إلكتريك تعتزم بدء محادثات حول دمج أعمالها في مجال رقائق الطاقة

أعلنت شركات روهم وتوشيبا وميتسوبيشي إلكتريك اليابانية الثلاث، أمس الأول الجمعة، أنها اتفقت من حيث المبدأ على بدء مناقشات حول دمج أعمالها في مجال أشباه موصلات الطاقة.

وتهدف الشركات الثلاث إلى الصمود أمام المنافسة العالمية المتزايدة من خلال توحيد تقنياتها وقدراتها الإنتاجية. ومن شأن هذه الخطوة أن تؤدي إلى إنشاء ثاني أكبر تحالف في العالم لرقائق الطاقة، التي تُستخدم للتحكم في التيارات الكهربائية والجهد الكهربائي، بعد شركة إنفينيون تكنولوجيز الألمانية لصناعة الرقائق، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء اليابانية "جيجي" اليوم الأحد .

ومن المتوقع أن تقوم الشركات الثلاث بتأسيس كيان جديد من خلال دمج أقسام أشباه موصلات الطاقة الخاصة بها، على أن يتم مناقشة التفاصيل، مثل توقيت التأسيس ونسب استثماراتها، اعتبارا من الآن.

وأوضحت الشركات الثلاث في بيان لها أن عملية الدمج "من المتوقع أن تسهم بشكل كبير في تطوير مجموعة واسعة من أعمال العملاء والقطاعات الصناعية، فضلا عن تعظيم القيمة المؤسسية للكيان المندمج."

وتهدف شركة روهم إلى ابتكار منتجات جديدة من خلال التطوير المشترك مع شركتي توشيبا وميتسوبيشي إلكتريك، وتقليل التكاليف عبر دمج المصانع.