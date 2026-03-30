قالت وزيرة الثقافة جيهان زكي إن الوزارة تعمل ضمن خطتها على العدالة الثقافية وإدراك المواطن للتعامل مع ما حوله مثل مياه النيل والكهرباء، مشددة على أن الوعي الكلمة المفتاحية.

وأضافت، خلال كلمتها في اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، أن الأيام القادمة سيكون لدينا أزمة وللتعامل مع الأزمة سيكون للثقافة دورا في مواجهة الأزمة.

وقالت زكي "لا يمكن أن نطلب من المواطن أن يساهم ويشارك دون أن يكون لديه وعي وقادر على التعامل مع محيطه وضبط المسافات مع الآخرين وقبول الآخر، وهو سلوك نتمنى نشره في المجتمع المصري لأن رفض الآخر يؤدي للقبح".

وأكدت زكي إعداد خطة لصناعة الإبداع في المحافظات.