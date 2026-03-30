قال المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، إن الجهات المختصة في الإمارة تتعامل مع حادث ناجم عن استهداف المبنى الإداري لشركة الثريا للاتصالات بالمنطقة الوسطى، بطائرة مسيرة قادمة من إيران.

وأضاف المكتب الإعلامي عبر حسابه على منصة إكس: «لم يتم تسجيل أية إصابات وسنوافيكم بالمستجدات حال توافرها».

وتابع: «أهابت الجهات المختصة بالجمهور عدم تداول الشائعات واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية

تتعامل الجهات المختصة في إمارة الشارقة اليوم الاثنين الموافق 30 مارس مع حادث ناجم عن استهداف المبنى الإداري لشركة الثريا للاتصالات بالمنطقة الوسطى، بطائرة مسيرة قادمة من إيران، ولم يتم تسجيل أية إصابات وسنوافيكم بالمستجدات حال توافرها.



ومنذ 28 فبراير الماضي، تتعرض دول الخليج لهجمات إيرانية بصواريخ وطائرات مسيّرة في إطار ما تقول طهران إنه "رد عسكري على الهجمات الأمريكية الإسرائيلية".

وتقول إيران إنها لا تستهدف دولا بعينها بل القواعد الأمريكية في المنطقة، لكنَّ هذه الهجمات تسببت في أضرار بمنشآت مدنية في دول الخليج، بينها مطارات وموانئ ومبانٍ مختلفة بعضها سكني.