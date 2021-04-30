بنفيكا يفوز على تونديلا بهدفين نظيفين في الدوري البرتغالي

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فاز بنفيكا على مضيفه تونديلا 2 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة الثلاثين من الدوري البرتغالي، والتي شهدت أيضا فوز باكوس دي فيريرا على بيلينينسيش 1 / صفر، وفيتوريا جيماريش على موريرينسي 2 / صفر.

وسجل هدفي بنفيكا لويس ميجيل ألفونسو وإيفرتون في الدقيقتين 12 و19.

ورفع بنفيكا رصيده إلى 66 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد تونديلا عند 35 نقطة في المركز التاسع.

وفي المباراة الثانية، انتزع فريق باكوس دي فيريرا فوزا صعبا على ضيفه بيلينينسيش 1 / صفر.

ويدين باكوس دي فيريرا بالفضل في هذا الفوز للاعبه جواو بيدور الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 85 من ركلة جزاء.

ورفع باكوس دي فيريرا رصيده إلى 48 نقطة في المركز الخامس، وتوقف رصيد بيلينينسيش عند 34 نقطة في المركز العاشر.

وفي المباراة الثالثة، فاز فيتوريا جيماريش على موريرينسي بهدفين نظيفين سجلهما أندري أمارو وأندري ألمييدا في الدقيقتين 26 و30.

ورفع فيتوريا جيماريش رصيده إلى 41 نقطة في المركز السادس وتوقف رصيد موريرينسي عند 36 نقطة في المركز السابع.