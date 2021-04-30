قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إن مشروع الربط الكهربائي بين ومصر وليبيا وقبرص يفيد في تلبية احتياجات الدول المجاورة، فضلًا عن أنه يساهم في الربط مع الدول الأوربية من خلال دولتي قبرص واليونان.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحقيقة» المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء أمس الخميس، أن مشروع الربط الكهربي يعتبر ممرًا هامًا بين القارتين الأفريقية والأوروبية، خاصة في ظل اهتمام أوروبا بالحصول على الطاقة من مصادر متجددة، موضحًا أن مصر لديها خطة للتوسع في مصادر الطاقة المتجددة.

وأشار إلى أن توجه الدول لجعل مصر مصدر الكهرباء في الإقليم يرجع على الموقع المتميز لمصر الذي يتوسط الثلاث قارات أفريقيا وأسيا وأوروبا، فضلًا عن الطفرة الكبيرة في تقوية الشبكات، الوفرة في إنتاج الكهرباء بما يسمح بتصدير الطاقة الكهربائية.

