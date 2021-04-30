عباس يعلن تأجيل الانتخابات الفلسطينية حتى ضمان مشاركة الفلسطينيين في شرق القدس فيها

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ليلة الخميس/ الجمعة بالتوقيت المحلي تأجيل موعد الانتخابات الفلسطينية التي كانت مقررة الشهر المقبل حتى ضمان مشاركة الفلسطينيين في شرق القدس فيها.