عباس يعلن تأجيل الانتخابات الفلسطينية حتى ضمان مشاركة الفلسطينيين في شرق القدس فيها

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أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ليلة الخميس/ الجمعة بالتوقيت المحلي تأجيل موعد الانتخابات الفلسطينية التي كانت مقررة الشهر المقبل حتى ضمان مشاركة الفلسطينيين في شرق القدس فيها.