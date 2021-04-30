 عباس يعلن تأجيل الانتخابات الفلسطينية حتى ضمان مشاركة الفلسطينيين في شرق القدس فيها - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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عباس يعلن تأجيل الانتخابات الفلسطينية حتى ضمان مشاركة الفلسطينيين في شرق القدس فيها

الرئيس الفلسطينى محمود عباس
الرئيس الفلسطينى محمود عباس
(د ب أ)
نشر في: الجمعة 30 أبريل 2021 - 1:03 ص | آخر تحديث: الجمعة 30 أبريل 2021 - 1:03 ص

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس ليلة الخميس/ الجمعة بالتوقيت المحلي تأجيل موعد الانتخابات الفلسطينية التي كانت مقررة الشهر المقبل حتى ضمان مشاركة الفلسطينيين في شرق القدس فيها.

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