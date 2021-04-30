مقترحات النواب لمواجهة زيادة إصابات كورونا: إجراءات مشددة وغلق الشواطئ

دعوات للتطعيم الإجبارى ‏لجميع المقيمين بالمدن السياحية.. وتحذيرات من عدم التعامل مع الأزمة بجدية



اتفق أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، على خطورة الاستهانة بفيروس كورونا المستجد، محذرين من عدم تعامل المواطنين بالجدية الكاملة خلال تلك الفترة، حيث أكدت عضو لجنة الصحة إيناس عبدالحليم، أن زيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا، تتطلب مزيدا من الإجراءات الحكومية المشددة لتطبيق الإجراءات الاحترازية، مع وجود التزام حقيقى من المواطنين لعبور تلك الفترة.

وأضافت عبدالحليم، لـ«الشروق»، إن النواب يلاحظون الخطوات الجادة التى تتخذها القيادة السياسية لدعم القطاع الصحى، والتوجيهات المستمرة لتوفير اللقاحات، مطالبة المواطنين بالمسارعة إلى الحصول على تلك اللقاحات لتفادى الأخطار الجسيمة للمرحلة الحالية، وفى الوقت ذاته التمسك بارتداء الكمامات الطبية وعدم التهاون فى ظل الانتشار الواضح لفيروس كورونا.

وطالب أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب هشام حسين، الحكومة بإغلاق الشواطئ حتى يوم الإثنين المقبل، مشيرا إلى أن تزايد أعداد مصابى فيروس كورونا يحتم ضرورة اتخاذ إجراءات الوقاية، ومن بينها مواجهة أى تجمعات قد تكون سببا فى انتشار الوباء.

وأكد حسين أن عددا كبيرا من المواطنين سيستغل فرصة الإجازة للذهاب إلى المتنزهات والشواطئ، وهو الأمر الذى ينذر بخطورة احتمالية زيادة أعداد المصابين، وشدد على ضرورة تنسيق الجهود بين الجهات المعنية والمحافظين لمنع أى تجاوزات أو تجمعات من شأنها زيادة أعداد مصابى فيروس كورونا.

كما تقدم عضو مجلس الشيوخ، ومساعد رئيس حزب الوفد للتخطيط الاستراتيجى حازم الجندى، باقتراح برغبة إلى المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ووزيرى الصحة والسياحة والآثار، بشأن مقترح للتطعيم الإجبارى ضد فيروس كورونا ‏لجميع المقيمين بالمدن السياحية.

وأوضح النائب حازم الجندى، أن المقترح يستهدف طمأنة مختلف دول العالم، بأن الأماكن والمقاصد السياحية المصرية آمنة ‏تماما وخالية بنسبة 100% من فيروس كورونا، مشيرا إلى أن تطعيم المقيمين بالمدن السياحية سيكون له مردود كبير على سمعة تلك المدن عالميا، وإعلانها مناطق خالية تماما من فيروس كورونا ومحصنة بالكامل، وأشاد بالحملات التى أطلقتها وزارة الصحة بشأن تطعيم العاملين بالأماكن والمقاصد السياحية لتحصينهم ضد فيروس كورونا.

ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن ارتكاز الكثير من الحملات الترويجية الدولية الحالية لجميع المقاصد السياحية على إعلان الإجراءات الوقائية التى تقوم إدارات تلك المقاصد ودولها باتخاذها يبعث بالطمأنينة من السائحين الدوليين ويساعد على اتخاذ قرارهم بشأن السفر الحالى أو المحتمل لتلك ‏الوجهات، الأمر الذى يجعل تنفيذ المقترح له مردود على زيادة نسبة تدفق الحركة السياحية، والقدرة التنافسية لمصر كمقصد سياحى ومنحها ميزة قوية، لاسيما بعد عودة الرحلات الروسية لمصر مرة أخرى.

وتابع: «تطعيم جميع المقيمين فى الأماكن السياحية يحقق استراتيجيات الدولة المصرية وتكليفات القيادة السياسية بشأن النهوض بحركة السياحة الداخلية، ‏والخارجية مرة أخرى، وإعادتها إلى مصاف الدول الرائدة فى ذلك المجال فى أسرع وقت».