 تحرش بابنتها خلال درس خصوصي بمنزلها.. ضبط سيدة وكيميائي - بوابة الشروق
السبت 30 أبريل 2022 3:51 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. ما هو أفضل مسلسل دراما رمضاني في الموسم الحالي؟
النتـائـج تصويت

تحرش بابنتها خلال درس خصوصي بمنزلها.. ضبط سيدة وكيميائي

مصطفى عطية
نشر في: السبت 30 أبريل 2022 - 3:41 م | آخر تحديث: السبت 30 أبريل 2022 - 3:41 م

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي واقعة تضرر سيدة من كيميائي تحرش بابنتها أثناء إعطائها درس خصوصي بمنزلها، وذلك عقب تداول مقطع فيديو على "فيسبوك" يتضمن تضرر سيدة من تحرش شخص بكريمتها أثناء إعطائها درس خصوصى بمنزلها.

وبفحص الفيديو تبين أنه بتاريخ 29 الجارى تبلغ لقسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة من أحد الأشخاص وابنته (طرف أول)، كيميائى "يُدرس مادة العلوم" (طرف ثاني) – بحدوث مشادة كلامية بين الطرفين وتم التراضى والصلح فيما بينهم وتم تحرير محضر بالواقعة، دون ذكر واقعة التحرش.

وفى وقت لاحق وعقب بث مقطع الفيديو المشار إليه تم تقنين الإجراءات وضبط المشكو فى حقه ووالدة الفتاة "القائمة على بث مقطع الفيديو"، وتولت النيابة العامة التحقيق.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك