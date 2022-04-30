 بشار الأسد يصدر مرسومين بترقية وزير الدفاع إلى رتبة عماد وتعيين رئيس لهيئة الأركان - بوابة الشروق
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بشار الأسد يصدر مرسومين بترقية وزير الدفاع إلى رتبة عماد وتعيين رئيس لهيئة الأركان

بشار الأسد
بشار الأسد
هديل هلال
نشر في: السبت 30 أبريل 2022 - 10:03 م | آخر تحديث: السبت 30 أبريل 2022 - 10:03 م


أصدر الرئيس السوري الفريق بشار الأسد، القائد العام للجيش والقوات المسلحة السورية، المرسوم رقم 121 لعام 2022، المتضمن ترقية اللواء علي بن محمود عباس وزير الدفاع، إلى رتبة عماد، اعتباراً من تاريخ 30-4-2022.

وبحسب ما نشرته وكالة الانباء السورية «سانا»، مساء السبت، أصدر الأسد المرسوم رقم 122 لعام 2022، المتضمن تعيين اللواء عبد الكريم بن محمود إبراهيم، رئيسا لهيئة الأركان العامة للجيش والقوات المسلحة، اعتباراً من تاريخ 30-4-2022.

وكان الرئيس الأسد أصدر قبل يومين المرسوم رقم 115 لعام 2022، القاضي بتسمية اللواء علي محمود عباس وزيراً للدفاع.

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