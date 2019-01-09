برلماني بريطاني يعتزم الاستقالة بعد اعترافه بمشاهدة أفلام إباحية في البرلمان

قال برلماني بريطاني إنه سيستقيل بعد اعترافه بمشاهدة مواد إباحية على هاتفه المحمول في قاعة مجلس العموم.

وقال عضو البرلمان الذي ينتمي لحزب المحافظين، نيل باريش لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إنه كان قد عاش "لحظة جنون" و"لم أكن فخورا بما كنت أفعله".

وأضاف باريش أنه شاهد المواد الإباحية مرتين داخل البرلمان، مشيرا إلى أن إحداهما كانت بشكل عرضي، والأخرى كانت متعمدة.

وتم إيقاف النائب المحافظ عن ممارسة مهامه أمس الجمعة في انتظار نتيجة تحقيق تجريه لجنة المعايير في مجلس العموم، حسبما نقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المتحدث باسم زعيم كتلة المحافظين في البرلمان، كريس هيتون هاريس، في بيان أرسل بالبريد الإلكتروني أمس.

وأثارت المزاعم الإباحية هذا الأسبوع جدلا طويلا حول الثقافة تجاه النساء في وستمنستر. وذكرت صحيفة "صنداي تايمز" أن ثلاثة أعضاء في حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون هم من بين 56 نائبا يواجهون مزاعم بسوء السلوك الجنسي.