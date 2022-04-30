البر الرئيسي الصيني يسجل 1410 إصابة جديدة بكوفيد-19

ذكرت لجنة الصحة الوطنية الصينية، اليوم السبت، أن البر الرئيسي الصيني سجل خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 1410 حالات إصابة جديدة محلية العدوى بكوفيد-19، بينها 1249 إصابة في شنجهاي.

وشهدت 14 منطقة أخرى على مستوى المقاطعات في البر الرئيسي حالات إصابة جديدة محلية العدوى بكوفيد-19، من بينها العاصمة بكين وجوانجدونج وسيتشوان، بحسب ما أوردته اليوم السبت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا".

كما سجلت شنجهاي، أمس الجمعة أيضا، 8932 إصابة محلية بدون أعراض، من إجمالي 9293 إصابة محلية بدون أعراض تم تحديدها مؤخرا في البر الرئيسي.

وبعد تعافي 3127 مريضا من كوفيد-19 أمس الجمعة، لا يزال هناك 26567 حالة إصابة مؤكدة تخضع للعلاج في المستشفيات في أنحاء البلاد.

وتم أمس الجمعة تسجيل 47 وفاة بسبب الإصابة بكوفيد-19، جميعها في شنجهاي، ما رفع إجمالي وفيات كوفيد-19 في البر الرئيسي إلى 5022.