بولندا تسجل 856 إصابة جديدة بفيروس كوورونا و20 وفاة

سجلت بولندا 856 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و20 وفاة مرتبطة بالوباء خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم السبت.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد إلى 5 ملايين و995 ألفا و674، والوفيات إلى 116 ألفا و42.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا، إعطاء 54 مليونا و199 آلاف و743 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بولندا حتى الآن.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.