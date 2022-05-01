الرئيس الأوكراني: ما فعلته روسيا في ماريوبول لن يمر دون حساب

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن هناك الكثير من العمل يتعين على كييف القيام به مستقبلًا، لافتًا إلى أن «المحتلين الروس مازالوا لا يعترفون بالفشل الواضح لما يسمى بـ(العملية الخاصة) على أرض أوكرانيا».



وأضاف عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مساء السبت: «ما زلنا بحاجة للقتال وتوجيه كل القوات لطرد المحتلين، أوكرانيا ستكون حرة، سنحرر خيرسون، ونوفا كاخوفكا، ومليتوبول، وبيرديانسك، ودنيبرورودين، وجميع المدن والمجتمعات المحلية الأخرى المحتلة مؤقتًا، والتي يتظاهر المحتلون الآن بأنهم (سادة) فيها».



وأشار إلى أن «ما فعلته روسيا في ماريوبول لن يمر دون حساب»، معقبًا: «سيعود العلم الأوكراني، وسيعود بحياة طبيعية، لا تستطيع روسيا ببساطة توفيرها حتى على أراضيها».



وفي وقت سابق، أجرى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مساء اليوم السبت، اتصالًا هاتفيًا بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.



وبحسب بيان نشره الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، مساء السبت، أطلع «زيلينسكي»، رئيس الوزراء البريطاني على القتال العنيف في شرق أوكرانيا، والحصار المستمر لمدينة ماريوبول، كما حدد المعدات اللازمة للدفاع عن بلاده.



وجدد رئيس الوزراء البريطاني، تأكيده «أنه ملتزم أكثر من أي وقت مضى، بتعزيز أوكرانيا وضمان فشل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين»، مشيرًا إلى الصعوبة التي يواجهها الأوكرانيون من أجل ضمان حريتهم.



وأكد «جونسون» أن المملكة المتحدة ستواصل تقديم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا، ومد الأوكرانيين بالمعدات التي يحتاجونها للدفاع عن أنفسهم.



كما ناقش القادة التقدم المحرز في الجهود التي تقودها الأمم المتحدة، لإجلاء المدنيين من ماريوبول والقلق بشأن الجرحى هناك، وأشار رئيس الوزراء البريطاني إلى استمرار المملكة المتحدة في تقديم الدعم الاقتصادي والإنساني لكييف.



واتفق رئيس الوزراء البريطاني والرئيس الأوكراني، على البقاء على اتصال وثيق بشأن الخطوات التالية، بالتنسيق مع الحلفاء والشركاء الدوليين.





