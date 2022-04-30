محمد بن زايد يبحث مع رئيس وزراء باكستان العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية





بحث ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيس وزراء جمهورية باكستان، شهباز شريف، العلاقات التاريخية التي تجمع دولة الإمارات وباكستان وسبل تعزيزها وتوسيع آفاقها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعبيهما الصديقين في مختلف المجالات، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.



وجدد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان - خلال اللقاء الذي جرى اليوم في قصر الشاطئ - تهنئته لدولة شهبار شريف بانتخابه رئيساً للوزراء، متمنياً له التوفيق والنجاح في قيادة جمهورية باكستان الإسلامية، نحو مزيدٍ من التقدم والازدهار خلال الفترة المقبلة.



وتبادل ولي عهد أبو ظبي ورئيس الوزراء الباكستاني، التهاني بقرب حلول عيد الفطر المبارك، والأمنيات بالتقدم والنماء للبلدين الصديقين والدول الإسلامية وجميع بلدان العالم، وذلك بحسب ما نشرته وكالة الأنباء الإماراتية «وام».



وأكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الصديقين، والمساهمات القيمة للجالية الباكستانية في المسيرة التنموية الناجحة لدولة الامارات.



وعبر عن تمنياته بتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة بما يعود بالخير على الجميع، مؤكداً أن دولة الإمارات تدعم أي خطوة على طريق هذا السلام، من منطلق نهجها الثابت في العمل من أجل السلام والتعاون في المنطقة والعالم.



من جانبه عبر رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية الصديقة، عن شكره للشيخ محمد بن زايد آل نهيان، لحسن الاستقبال والتهنئة بتولي منصب رئيس الوزراء،منوهاً بدعم الإمارات الكبير لبلاده في المجال التنموي.



وأكد حرصه على تعزيز العلاقات مع دولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف المجالات، والتشاور وتبادل وجهات النظر معها حول التطورات والمستجدات في المنطقة والعالم.