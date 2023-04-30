ترامب: أتعرض لهجوم كبير بسبب التقدم في استطلاعات الرأي

أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الجمعة الماضية، أنه يتعرض لـ "هجوم كبير" بسبب تقدمه في استطلاعات الرأي بين المرشحين الرئاسيين الحاليين والمحتملين من الحزب الجمهوري.

وقال ترامب: "نحن نتعرض لهجوم كبير لأننا نتقدم في استطلاعات الرأي"، وفقا لموقع "ذاهيل" الإخباري الأمريكي.

كما انتقد ترامب حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، الذي يعتبر أكبر منافس له في ترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات عام 2024، على الرغم من أنه لم ينضم رسميا إلى السباق بعد، قائلا: "ديسانتيس يفشل فشلا ذريعا".

وحقق ترامب تقدما على ديسانتيس بنحو 27 نقطة حتى الخميس الماضي، وفقًا لمتوسط استطلاعات الرأي أجراها مركز "فايف ثيرتي آيت".

وأظهر استطلاع رأي أجرته كلية إمرسون، في وقت سابق الأسبوع الماضي، أن الرئيس السابق يتقدم بفارق 45 نقطة على ديسانتيس.

وزعم ترامب أن "معظم المانحين يتخلون عنه (ديسانتيس) الآن"، مؤكدا: "ما يحدث هو أن المانحين يتصلون بي الآن لأنهم يتابعون استطلاعات الرأي".

بدوره، قال ديسانتيس إنه لم يتخذ حتى الآن أي قرار بشأن إعلان محتمل لترشحه للانتخابات، على الرغم من ظهور عدة تقارير تؤكد أن ديسانتيس يفكر في إطلاق حملته الانتخابية في مايو أو يونيو المقبلين.

وأكد ديسانتيس في مؤتمر صحفي: "إذا كانت هناك أي إعلانات (عن حملته الانتخابية)، فستأتي في الوقت المناسب"، مضيفا: "ولكن إذا أخبرك أي شخص أنه يعرف هذا بطريقة ما فهذا غير دقيق لأنه لم يتم اتخاذ أي قرارات".