رئيس الوزراء الياباني يصل إلى مصر في مستهل جولة أفريقية

وصل رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، في وقت متأخر من يوم السبت إلى مصر، المحطة الأولى في جولة تستغرق أسبوعا لأربع دول أفريقية وسنغافورة، قبل حوالي ثلاثة أسابيع من استضافة بلاده لقمة مجموعة السبع في هيروشيما.

وقال مسئولون بالحكومة اليابانية، إن كيشيدا من المقرر أن يجري اليوم الأحد محادثات مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومن المحتمل أن يناقشا قضايا مثل الصراع الدائر في السودان وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء المتأثرين بالحرب في أوكرانيا، وفقا لوكالة أنباء كيودو اليابانية.

وبعد مصر، من المقرر أن يزور كيشيدا غانا وكينيا وموزمبيق، بحسب الحكومة اليابانية، وسيتوقف في سنغافورة أثناء عودته لليابان يوم الجمعة المقبل.

وهذه أول جولة لكيشيدا في أفريقيا منذ توليه مهام منصبه في أكتوبر 2021.

وتعتبر مصر وغانا وكينيا وموزمبيق من الدول المؤثرة بشكل متزايد ضمن ما يعرف بجنوب العالم.

ويحرص كيشيدا على تأكيد روابط اليابان مع جنوب العالم، وخاصة في مجالات مثل الغذاء والطاقة.

ويعتزم كيشيدا التأكيد على عزمه الحفاظ على النظام الدولي، في ضوء الحرب الروسية الأوكرانية، و"التصرفات الصينية الرامية بشكل متزايد إلى الهيمنة".