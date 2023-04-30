يحل الفنان الكبير أشرف عبد الغفور فى حلقة فنية ببرنامج "واحد من الناس" في العاشرة مساء اليوم الأحد عبر شاشة الحياة، وهو البرنامج الذي يقدمه الإعلامي دكتور عمرو الليثي، يعد هذا اللقاء أول ظهور إعلامي للفنان اشرف عبد الغفور عبر شاشات التليفزيون منذ عشرة سنوات.

ويكشف أشرف عبد الغفور العديد من الأسرار والكواليس خلال رحلة فنية تحمل 300 عمل فنى تقريبا، وأسباب امتناعه عن الظهور إعلاميًا،‎ وعن علاقته بزملائه فى الوسط الفني، وسر علاقته القوية مع المسرح، وقلة أعماله السينمائية، ويكشف سر التطور الكبير فى أداء ابنته النجمة ريهام عبد الغفور.



ومن أطلق عليه لقب ملك الأدوار الجادة، وعن مشاركته بمسلسلين "الأجهر" و"رشيد" مؤخرا وأسباب غياب البطولة المطلقة.



كما يتحدث عن زواجه وحياته الخاصة، ‎وأيضا بعد رحيل صديق عمره نور الشريف، ويتحدث عن أقرب الفنانيين إلى قلبه.

كما يكشف عن رأيه فى عودة الدراما الدينية والتاريخية هذا العام، خاصة وهو يمتلك ما يقرب من 100 عمل ديني وتاريخي، ويتحدث عن أداء النجم خالد النبوى بمسلسل رسالة الإمام، يذاع برنامج واحد من الناس الأحد المقبل الساعة 10 مساءً على شاشة الحياة.





