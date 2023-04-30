مصر: نعتز عربيا بدولة اليابان العظيمة بتاريخها ومستقبلها ومواقفها من القضية الفلسطينية

أكد السفير محمد عرفي مندوب مصر الدائم لدى الجامعة العربية رئيس مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين على الاعتزاز العربي الكبير بدولة اليابان العظيمة في تاريخها الرائدة في حاضرها ومستقبلها، بثراء ثقافتها وبتجربتها الاقتصادية الهائلة.

وقال عرفي الرئيس الحالي للدورة رقم 159 لمجلس جامعة الدول العربية- في كلمته للترحيب برئيس وزراء اليابان فوميو كيشيدا- إن اليابان دولة صديقة للعرب جميعا، ليس فقط من خلال الأطر الخاصة بالعلاقات الثنائية، بل أيضا من خلال مواقفها التي تتسم دائما بالاتزان والموضوعية تجاه مختلف القضايا العربية، لاسيما - القضية الفلسطينية، التي هي قضية العرب المركزية، والتي لا سبيل للاستقرار والسلام بدون حلها، وفقا للقانون الدولي والمشروعية الدولية.

وأضاف: "هذا الاعتزاز العربي الكبير باليابان وبكم شخصيا دولة السيد رئيس الوزراء، تدفعنا إلى أن نتطلع دوما لتبادل الرؤى والخبرات من خلال منتدى التعاون الاقتصادي وتفعيل الحوار السياسي العربي الياباني في أقرب الآجال، فعبر تلك الآليات وغيرها يمكننا القفز خطوات على طريق تعزيز العلاقات الاقتصادية والفرص الاستثمارية والتجارية".

وتابع: "نتطلع من خلال زيارة اليوم إلى توثيق علاقاتنا بأفضل ما يمكن، لاسيما في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة والتحولات السياسية والاقتصادية الدولية، ونثق في أن اليابان تدرك أن واقعًا إنسانيا صعبًا تمر به بعض الدول العربية سواء بسبب الجفاف أو ظروف أخرى، ونتطلع إلى تعزيز التعاون العربي الياباني لمواجهة تلك الأوضاع".